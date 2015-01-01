Полезные свойства деревьев

Полезные свойства деревьев ценятся людьми издавна, благодаря полезному воздействию деревьев большинство санаториев и домов отдыха располагаются в лесной зоне. Но кроме чистого и полезного воздуха, деревья скрывают в себе много полезных свойств. Знание полезных свойств деревьев поможет выжить там где остальные "пропадут". Деревья используются не только в качестве лекарства от все возможных болезней, но и даже в качестве еды. Да-да! Ты не ослышался! Мы научим тебя грызть деревья!

Полезные свойства деревьев

Полезные свойства березы.

Берёза одно из самых встречающихся, в средней полосе России, деревьев. В высоту достигает 30-40 метров с довольно широкой кроной. Ствол белый, у основания темный с глубокими трещинами в коре.

Употребление в пищу: Листья или почки заваривают и пьют как чай, так же их просто употребляют в пищу в них содержится много растительного белка и они довольно приятны на вкус. Березовая каша, по вкусней любой каши из топора. Между корой и древесиной есть тонкий мягкий слой, камбий. Весной когда он набухший его можно есть сырым, когда камбий высыхает его лучше сварить. Получается вполне вкусная каша.

Медицинское применение: Березовые листья обладают мочегонным, успокаивающим, противовоспалительным и бактерицидным свойствами. Угревую сыпь, ожоги или боли в суставах, благодаря содержанию в почках и листьях березы эфирных масел и фитонцидов, лечат при помощи компрессов. При расстройстве желудка помогает отвар листьев. В начале апреля у березы начинается движение соков, березовый сок очень полезен при простудных заболеваниях, а так же стимулирует обмен веществ.

Полезные свойства сосны.

Сосна наиболее часто встречающийся род хвойных деревьев. Вечно зеленое дерево насчитывающее более ста видов. Наиболее распространена сосна обыкновенная. Высокое, больше сорока метров дерево, с иголками 4-8 см в длину. Ствол прямой, кора коричневая, красно-бурая.

Употребление в пищу: Из молодых почек, которые имеют сладкий привкус, получается вкусный, приятный на запах и вкус чай, который к тому же богат витамином "С". Если почки уже распустились можно использовать иголки. Молодые побеги очищенные от коры мягки и полезны. Орешки, семена сосны, находящиеся в шишках так же можно употреблять в пищу, они богаты углеводами и растительными жирами, но из-за высокого содержания смолистых веществ не стоит злоупотреблять орешками. Как и у березы, у сосны есть тонкий мягкий слой, камбий. У сосны камбия больше чем у березы и он нежнее и приятнее на вкус.

Медицинское применение: При простуде, заболеваниях верхних дыхательных путей, ангине, гриппе, болях в сердце применяется отвар из хвои или при наличии из почек. При ангине рассасывают засохшую сосновую смолу. Бронхит лечится ингаляцией, над заваренными веточками сосны. Угревую сыпь, гной, ожоги промывают отваром хвои. Отвар приготавливается следующим способом: 1 часть хвои 4 части воды. Хвоя измельчается, заливается кипятком долее варится в течении минут 20. После остывания отвар процеживается.

Полезные свойства дуба.

Дуб, дерево высотой до 50 метров, с широкой кроной, произрастает преимущественно в центральной части России. Дерево долговечное, медленно растущее. Характерным отличием является наличие жёлудей.

Употребление в пищу: Самым питательным и полезным продуктом этого дерева, являются жёлуди. Из них готовят хлеб, кашу, и даже кофе. В желудях содержится большое количество дубильных веществ, что придает им неприятный горький вкус. Поэтому перед употреблением жёлуди необходимо вымочить. Сначала с желудей снимается наружная, твердая оболочка, ядро делится на 4 части и заливается водой. Вымачивать необходимо около суток, в течении которых воду необходимо менять 5-7 раз. После жёлуди можно сразу варить для получения питательной каши. Если вымоченные жёлуди высушить, и мелко измолотить, то получится мука которую можно применять как обычную, для приготовления всевозможных блюд. Если жёлуди не вымачивать, а просто промыть, потом обжарить и измолотить получается своеобразный, но вполне приятный на вкус кофе.

Медицинское применение: Кора и молодые ветки дуба принимаются для укрепления кровеносных сосудов. При излишней потливости, применяется отвар из расчета на столовую ложку коры один стакан воды, отваром протирать места повышенной потливости. Ожоги, гной, обморожения, промывают отваром из расчета, чайную ложку на стакан воды. Так же этот отвар полезен для укрепления десен и при воспалении слизистой оболочки рта.

Полезные свойства ели.

Ель вечно зеленое дерево высотой до 30 метров. За исключение самых южных регионов ель встречается на территории всей России.

Употребление в пищу: Заваривают хвою и употребляют как витаминный чай. Орешки так же как и у сосны богаты углеводами и жирами, но не стоит ими увлекаться из-за высокого содержания смолистых веществ.

Медицинское применение: Отвар из почек, используется как мукалтин, который способствует лучшему отхаркиванию мокроты, так же отвар обладает обезболивающим эффектом, помогает при всевозможных воспалительных процессах. Отвар зеленых шишек, на 50 грамм шишек, 200 грамм воды, применять в виде капель в нос для лечения всевозможных заболеваниях носовой полости.

