Как выбрать шампанское на новый год

Новогодняя ночь запоминается не только приятными воспоминаниями но и болью в печени. Что бы эта боль приобрела нотки аристократичности, нужно знать как правильно выбирать шампанское. Как не растеряться у магазинной полки с огромным ассортиментом игристого напитка, ведь выбор шампанского для новогоднего стола дело ответственное. Специально для тебя "ЛЕВ" написал эту инструкцию. Прочитав ее ты можешь считать себя настоящим сомелье!

Что бы купить действительно хорошее шампанское нужно выбрать бутылку на этикетке которой написано "Champagne", ведь как утверждают французы, настоящее шампанское делается только из трех сортов винограда которые выращены в провинции Шампань. Но за бутылку такого вина придется ощутимо заплатить. В то же время, шампанское отечественного производства довольно часто занимает призовые места, на международных престижных конкурсах. И попробовать качественное российское шампанское по карману каждому, нужно лишь знать как выбирать.

Выбор шампанского



1) Выбирай темно зеленую бутылку, и чем темнее тем лучше, т.к. под действием света вино стареет и приобретает горький вкус. Если среди твоих гостей, нет утонченных любителей выпить горькое вино, то прозрачные бутылки не для тебя!



2) Стоит обратить внимание на наличие хлопьев и осадка на дне бутылки, качественное шампанское должно быть чистым как слеза.



3) Важно что бы пробка была корковой, в отличии от пластиковой, корковая пробка более герметична. Шампанское с не герметичной пробкой вступает в реакцию с кислородом и становится слишком кислым. Увидев в магазине бутылку с пластиковой пробкой, смело проходи мимо этого дерьма!



4) Все этикетки должны быть плотно и ровно приклеены. Хорошо если на этикетке написано из какого сорта винограда сделано вино и где этот виноград выращен. Так же существенным плюсом будет надпись о том что шампанское приготовлено классическим методом. И главное, в тексте не должно быть грамматических ошибок!



5) Утверждение, чем дольше хранится шампанское тем лучше, применимо только для элитных коллекционных вин. А при выборе обычного шампанского, необходимо обращать внимание на срок годности, вино должно быть произведено не больше года назад.



6) Так же для проверки шампанского на подлинность, можно потереть штрихкод на акцизной марке, на настоящей акцизной марке краска не должна размываться.



7) Говорят что у качественного шампанского дно бутылки должно быть конусовидным, а плоское дно верный признак подделки.



После открытия шампанского



1) После того как откроешь бутылку и разольешь по бокалам, понюхай шампанское, запах ароматизаторов и этилового спирта выдаст фальшивое шампанское.



2) Посмотри на бокал с шампанским, чем больше пузырьков, чем тоньше струйки пузырьков и чем дольше поднимаются струйки пузырьков тем шампанское качественнее. Если напиток быстро выдыхается то он скорее всего поддельный.



3) Вкус хорошего шампанского должен быть сбалансирован, т.е. не один из основных компонентов вина, спирт сахар или кислота, не должен превалировать или ощущаться отдельно. Полнота вкуса, вот главный показатель качества.



Факт

На бутылке шампанского всегда есть фольга, дело в том что раньше шампанское хранили в погребах где хозяйничали крысы, для отпугивания грызунов, производители придумали снабдить каждую бутылку шелестящей отпугивающей фольгой.