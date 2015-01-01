Как провести 8 марта или инструкция по выживанию

Немыслимыми темпами приближается восьмое марта, а у тебя нет плана как провести этот день? Ты не успеваешь ничего придумать а передаривать, подаренные тебе на 23 февраля носки и пену для бритья скорее всего неприлично! Наш первый совет, ничего не дари, читай дальше и Лев поможет тебе провести этот весенний мартовский день так, что бы в итоге на твоем лице остались отпечатки помады, а не скалки.





В принципе день пережить можно, достаточно всего лишь развестись и уехать в тайгу до девятого марта, но если ты почему-то не можешь так поступить и у тебя нет подарка на 8 марта, тебе нежен план, мы расскажем как провести этот день что бы не дарить подарка и тебя в итоге еще будут благодарить.

Идеальный план как провести 8 марта

Кофе в постель

Выживание в международный женский день начинаем с утреннего кофе в постель, ведь это так по киношному романтично. Если ты сваришь настоящий, вкусный и ароматный напиток а не принесешь ей растворимый кофе в алюминиевой кружке на пластмассовом подносе, она будет в приятно удивлена. Но есть одно но, просыпаясь утром многие спешат избавиться от накопившихся в мочевом пузыре излишков жидкости. Навряд ли дополнительное количество воды будет принято с восхищением. И что если она вообще не хотела кофе.

Цветы

Второй пункт плана предусматривает цветы. Пока она пьет сваренный тобой кофе, хотя возможно хотела и чай, ты даришь ей заранее приобретенные тюльпаны. Конечно цветы это не подарок, но не дарить нельзя. Хотя непонятно, почему цветы это не подарок, вполне себе красивый бессмысленный подарок. Почему то у мужчин на 23 февраля нет такого красивого как бы не подарка. Тем не менее мы должны не просто подарить цветы а знать какие цветы подарить девушке.

SPA-процедуры

Для фееричного продолжения отправляем ее на SPA-процедуры. Забронировать время стоит заранее, в салонах не будет свободного времени уже за неделю. SPA-процедуры нравится практически всем девушкам, это необычно, это можно это приятно. Благодаря лечебным SPA-процедурам люди избавляются от всего: от целлита, от морщин, от старости, от усталости, от денег. Поэтому SPA-процедуры, вариант эконом, дома. Наполненная ванна, релаксирующая музыка, свечи в том числе ароматические, после можно натереть ее медом или сметаной с какао, массаж. Для тех кто не умеет или боится делать массаж открываем секрет простого и в тоже время действующего массажа, вспоминайте: "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы..".

Уборка

Пока она плещется в воде есть свободное время что бы прибраться дома, она высоко оценит твое желание прибрать квартиру если ты при этом ничего не разобьешь, поверь она оценит даже убранные со стула вещи, а ты возможно откроешь что дома есть еще один стул. Так же это время можно использовать что бы позвонить и поздравить маму, сестру, близких и очень близких подруг.

Романтический ужин

Заканчиваем день романтическим ужином в каком-нибудь ресторане. Заказывать столик стоит так же заранее, если посетить ресторан нет возможности, не менее романтичным будет ужин дома при свечах. Но если ты не обладаешь мастерством повара хотя бы начального уровня, закажи готовую еду в ресторане или хорошем кафе. Иначе, дай сначала попробовать то что ты приготовил коту, а после выставляй на стол. И не забудь, сегодня женский день, поэтому после застолья, обязательно скажи жене: "Оставь, дорогая, посуду - сегодня 8 марта.Помоешь завтра!"



8 марта - каждый мужчина может честно признаться: "Сегодня не мой день!" Но устроить праздник любимой мы обязаны. И не обязательно что то дарить. Свари ей утренний кофе, подари цветы, сделай релаксирующий массаж, наведи дома немного порядка и устрой романтический ужин.