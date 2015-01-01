День тупого Валентина или праздник всех влюбленных

Приближается праздник сбора урожая валентинок из роспечати, праздник всех влюбленных, парочки будут дарить друг другу валентинки. И как говорится всем любви, всем по Валентину через 9 месяцев, а Лев собирался остаться в стороне, но немного проштудировав толмуты романов в том числе и популярный роман Камасутра, стало ясно что праздник не так прост.

День тупого

Всем известно что праздник к нам пришел относительно недавно, поэтому мы решили посмотреть как день влюбленных отмечают на его родине в Европе. И как оказалось, в Германии, праздник всех влюбленных совсем не праздник влюбленных а день душевно больных. 14 февраля немцы массово, целыми семьями, посещают специализированные клиники в которых содержат психов, привозят им подарки, украшают палаты и проводят с ними день. В Германии святой Валентин является покровителем всех душевно больных, хотя влюбленные в некоторой степени тоже душевно больны.

Необычные валентинки

Для тех кому не удастся отвертеться от этого праздника мы подготовили подборку неудачных валентинок, дабы избавить тебя от ошибок. В праздник всех влюбленных продается удивительное количество валентинок, от чего складывается впечатление что святой Валентин является покровителем не влюбленных а продавцов открыток. Мужчины в этот день стараются не забыть купить какую нибудь необычную валентинку, подчеркивая тем самым, свое как бы не безразличие. И порой поиск таких оригинальных валентинок, превращает их символ любви в символ разрушения любви. Поэтому, с целью предотвратить твое фиаско, Лев публикует ТОП необычных валентинок которые лучше никогда не дарить.



1) Супер оригинальная валентинка подарить настоящее сердце. И если человеческое найти не удалось, можешь использовать свиное. Но возможно когда она просила подарить ей сердце она имела ввиду что то другое.



2) Свеча в виде сердца. С одной стороны что тут плохого, и мы тебя понимаем, отличная валентинка. А вот девушки могут углядеть в этом символ сгорающей любви, даже если свечу не зажигать.

3) Возлюбленная мечтает о большой плюшевой мягкой игрушке, и ты уже не можешь дождаться когда сможешь вручить ей гигантского, плюшевого сперматозоида. Спешим тебя разочаровать, праздник всех влюбленных предполагает романтизм, в большинстве случаев ты не только удивишь но и оскорбишь ее. Сюда же можно отнести всевозможные секс игрушки.



4) Невероятно красивые пластиковые цветы, и стоят недорого и смотрятся не плохо, но не удивляйся если в ответ ты получишь по физиономии этим же букетом, ведь выглядит все это как то очень кладбищенски.

5) Песенка на стене в контакте, это даже не подарок, вполне возможно, увидев песню на своей стене, она даже не поймет что ты её уже поздравил.







Если ты обнаружил в этом списке, вариант своего подарка на праздник всех влюбленных, то прежде чем его подарить несколько раз подумай, и если все же не передумал, тоо... все равно не дари!



