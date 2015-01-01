Вредные мужские привычки

Мужские вредные привычки, как заявляет слабый пол, их у нас много! Все мы уникальные творения и наши привычки многим мешают, но некоторые раздражают абсолютно всех девушек, да так что у них начинают взрываться нервы. Хотя в начале отношений эти же самые привычки девушки воспринимают как милые или даже забавные. Но спустя некоторое время напряжение вырастает, девушка начинает закипать, в этот момент, оказавшаяся рядом с ней сковородка или скалка могут оказаться не самыми лучшими предметами. А ты впервые можешь обрадоваться соседству с травматологом.

Вредные мужские привычки

Мы решили разобраться что в нашем поведении раздражает женщин. Что бы узнать, какие привычки, заставляют девушек биться в конвульсиях истерики, мы решили просто спросить у них об этом. Конечно все девушки к тем или иным действиям относятся по-разному, но если взять женский пол в целом, то выделяются общие раздражители. И так, список самых раздражительных вредных привычек, начинаем с конца.

10. Туалет

Открывает парад, туалет. Нет, сам по себе туалет девушек не раздражает, а вот долгое наличие в нем мужчины, щекочет им нервы. Все мы люди взрослые, и конечно понимаем чем мужчины так долго занимаются в туалете, читают! Именно наше рвение развиваться интеллектуально в туалете вызывает возмущение у прекрасного пола.

9. Мат

Ты ходячий словарь мата, и в любой ситуации вставляешь пару грубых словечек. Не лучшее качество! Кто-то даже не обратит внимания, но многие девушки резко осуждают твою способность материться как грязный пират после второй бутылки рома.

8. Табак, алкоголь

На восьмую строчку нашего рейтинга взобралась не одна вредная привычка, а целый союз привычек который разрушает не только нервную систему девушек, но и наш собственный организм. Пытаться показать ей как гусары пьют с локтя сделав себе усы из зелени и затягивая сигарету, ты рискуешь получить красную карточку. Все чаще эти привычки сильно раздражают девушек и все чаще они отдают предпочтение мужчинам ведущим здоровый образ жизни, наверное срабатывает естественный отбор, ну или это просто стало мейнстримом.

7. Лень

Придя домой, открываешь пиво, заваливаешься на диван и весь вечер перебираешь телеканалы. У нас для тебя плохая новость, вполне возможно, ты сильно раздражаешь свою вторую половинку. И дело не только в том что она завидует твоему беззаботству пока сама стоит у плиты, нет, просто в доме кто-то должен поменять лампочку, забить гвоздь или починить кран. Поэтому иногда необходимо с невероятной силой воли преодолеть свою лень и сделать что-то по дому, хотя бы вынести мусор. Ух, кое-как дописали этот пункт, и не лень же было!

6. Компьютерные игры

Целая армия жен верно ждет своих мужей с поля боя. На просторах виртуальных миров идут кровавые сражения. Со стороны выглядит вполне безобидным явлением, но девушки крайне не довольны тем что их мужчина тратит на компьютерные игры больше времени, чем на работу и сон вместе взятые. На форумах, девушки обсуждают как отучить мужчину играть чаще, чем моду или косметику. Так что почаще играй с женой в постели.

5. Нытик

Ты неистово жалуешься своей второй половинке на тирана начальника, который к тебе так сильно придирается, что даже не дает пару часов посидеть ВКонтакте. А по пути домой тебя подрезала блондинка на ауди, из-за которой ты опоздал к своему психологу. Этим нытьем ты не просто раздражаешь свою избранницу, ты опускаешься в ее глазах. Девушки хотят видеть рядом с собой сильных и готовых решать любые проблемы мужчин. Максимум что они безболезненно готовы слышать, пару "ворчащих" слов о том что отключили горячую воду.

4. Забывчивость.

Это не совсем вредная привычка, но не включить мы ее не могли. Конечно, если вы забыли купить что-то в магазине, это не сильно раздражает прекрасный пол, особенно, если забыли купить что-то для себя. Но вот не закрытый тюбик зубной пасты, не выключенный на кухне свет, постоянно открытый шкаф, или что хуже, забыл поздравить с Днем рождения младшую дочь ее троюродного брата с папиной стороны, так просто ты не отделаешься.

3. Врун.

В умении сочинять истории, тебе позавидует даже Андерсон. А уши твоей девушки не выдерживают килограммы навешанной лапши. И, как правило, все хорошо до тех пор пока все живут в сочиненной тобой сказке. К сожалению, сказка заканчивается, тайное становится явным, доверие к тебе пропадает.

2. Носки

Разбросанные носки по праву могли быть на первом месте. Сколько из-за этого криков, скандалов, истерик. Пытаясь понять почему мужчины разбрасывают повсюду носки, девушки даже и не догадываются, что для мужчины это как вторичный половой признак, как щетина. Таким образом, мужчина метит территорию, просто миллионы лет эволюции слегка изменили способ, но инстинкт остался. Поэтому, дабы угодить прекрасному полу, попробуй складировать носки в корзине для стирки, но помни, что законы природы таковы, если ты не метишь территорию, ее будет метить другой!

1. Отвратительное поведение

Ну и наконец, наш победитель. Из-за этой вредной привычки, девушки не просто раздражаются, они бьются в конвульсиях дикой истерики. А причина столь неадекватных действий, в нашем не джентльменском поведении. И дело не в том, что выйдя из автобуса, мужчины разбегаются по своим делам забыв подать всем выходящим дамам руку. Со слов девушек, больше всего их бесит когда мы чавкаем, пердим, грызем ногти, плюемся, рыгаем, ковыряемся в носу. Мы конечно понимаем твое недоумение, вроде бы что такого, но вот что об этом думают двушки:





Мы постарались собрать самые неприятные со слов прекрасного пола, вредные мужские привычки. Подумай, может быть у тебя нет девушки потому что ты, не вылезая из-за компьютера, одновременно куришь, пьешь, ругаешься матом и делаешь что-то из последнего пункта. Для того чтобы изменить к себе отношение противоположного пола, исключи из своего поведения эти привычки. Хотя носки можешь оставить.