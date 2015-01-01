Краткие правила футбола для девушек

Футбол любимая спортивная игра мужиков, занимающая не один процент наших мыслей. А во время чемпионата, о футболе мы думаем даже больше чем о девушках. Именно во время чемпионата по футболу ни что не сможет оторвать мужика от экрана. И как часто бывает, во время просмотра матча любимой команды, твоя девушка, пытается разобраться в хаотическом передвижении 22 человек, и начинает задавать множество вопросов. В этой ситуации мы тебе поможем, нужно только показать эту статью своей девушке и можешь продолжать наслаждаться важным матчем. Как ты уже догадался, в нашем мужском журнале эта статья для девушек, ведь ты знаешь правила лучше любого арбитра.

Краткие правила футбола

Мы проштудировали официальные правила футбольной организации UEFA, и изложили правила футбола для девушек в 16 основных пунктах.





Футбольное поле

Девушки, есть целый мир, о котором вы, наверное, слышали, но судя по тому, что читаете эту статью, мало что в нем понимаете, называется - футбол. Футбол это игра между двумя командами, происходящая на футбольном поле. Футбольное поле, прямоугольная площадка с искусственным или естественным покрытием, на который нанесена разметка. Внимательно изучи приведенный ниже рисунок футбольного поля, и этого хватит, что бы хвастаться познаниями футбола перед друзьями своего мужчины.









Мяч

Мяч, это тот самый объект, за которым носятся игроки, пиная его в разные стороны. Мяч круглый, или если выражаться более точно, сферический. Длина окружности мяча не должна превышать 70 см. Мяч может быть заменен, если он лопнул или был поврежден.





Игроки, экипировка.

Пожалуй, единственное, что может действительно привлекать девушек в футболе это игроки. Их 11 у каждой команды, и как тебе могло показаться, они не просто пинают мяч, а пытаются закатить его в ворота. На футболисте обязательно должна быть одета экипировка:

1) рубашка или футболка

2) трусы

3) гетры

4) щитки

5) обувь

Среди этих 11 игроков есть один, который не носится за мячом, а стоит в воротах и отражает удары противника, это вратарь или голкипер. Цвет его формы должен отличаться от цвета формы остальных игроков и судей.





Арбитр

На поле есть еще тот, кто бегает за игроками, свистит в свисток и показывает цветные карточки. Нет, это не сумасшедший, это судья, он следит за соблюдением правил игроками и отвечает за общий ход игры. Все игроки должны уважительно относиться к решению судьи.





Помощник арбитра

Помощников арбитра ты можешь спутать с активными футбольными фанатами, которые бегают и машут флагами. На самом деле они помогают основному судье. Сейчас в футболе 4 помощника судьи. Двое из них бегают вдоль длинной стороны поля с каждой его стороны. Боковые арбитры подсказывают основному судье о пересечении мяча пределов футбольного поля, от кого мяч вышел за пределы поля, а так же о том кто из игроков оказался вне игры. Еще двое игроков находятся за воротами, и следят за тем зашел мяч в ворота или нет.





Время

Игра длится два тайма по 45 минут, между которыми пятнадцати минутный перерыв. По решению судьи, к каждому тайму добавляется некоторое количество времени, которое было потрачено в основное время на замены и оказание помощи травмированным игрокам.





Начало игры

В начале игры судья вместе с капитанами команд подкидывает монетку, но они не просто играют в орёл-решка. Команда выигравшая по жребию, имеет право выбрать ворота. Проигравшая команда получает право выполнить начальный удар. С начального удара начинается игра. Во втором тайме команды меняются воротами, и начальный удар производит команда выигравшая по жребию. После каждого забитого гола выполняется начальный удар, игроком команды в чьи ворота забили гол.





Мяч в игре и не в игре.

Тут все предельно просто, если мяч выкатился за пределы поля, пересек линию ворот или игра остановлена судьёй то мяч не в игре. Если все в порядке мяч катается по полю или если мяч отскочит от судьи, перекладины ворот, углового флажка и останется в пределах футбольного поля, то мяч в игре.





Взятие ворот

Это правило даже легче предыдущего. Если мяч пересек линию ворот, то забит гол. Выигрывает команда забившая большее количество голов, если забито равное количество голов или не забито вообще объявляется ничья. Вот видишь, наша уважаемая читательница, футбол не такая уж и сложная игра, с элементарными правилами. Но среди них есть одно, которое не понимают не только девушки, но и некоторые мужики - положение вне игры





Вне игры

Одно из самых коротких правил, для многих оказалось самым трудным для понимания. Но положись на нас, мы несколько раз перечитали правила, позвонили знакомому рефери, пообщались со знающими футбольными фанатами и теперь готовы все подробно тебе растолковать.

В правилах написано: Игрок находится в положении вне игры, если в момент передачи ему паса он находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Простым языком: Положение вне игры фиксируется, когда один или несколько игроков атакующей команды, в момент передачи им мяча находятся ближе всех к вратарю команды соперника.

Блондинкам: Бежит красавчик Рональдо к воротам, ему пинают мячик, а в этот момент перед ним только вратарь, в этом случае Рональдо вне игры.

Ремарка, положение вне игры не фиксируется, если игрок находится на своей половине поля, при ударе от ворот, вбрасывании мяча из-за боковой линии и при угловом ударе.





Нарушения правил

Иногда игроки устают, начинают капризничать и нарушать правила. За удар соперника ногой, подножку, толчок или за оскорбительное поведение судья наказывает игрока, предоставлением выполнить штрафной удар команде сопернику. Удар производится с места нарушения. За эти же нарушения в своей штрафной площади, в ворота нарушившего игрока назначается 11 метровый удар. Кроме штрафного или 11-ти метрового удара, судья может назначить свободный удар. Свободный удар назначается за блокирование продвижения соперника, умышленное затягивание времени игры, опасную игру, если вратарь сделает больше 4х шагов с мячом в руках или после того как выпустит мяч из рук снова возьмет его в руки.





Штрафной и свободный

Во время выполнения штрафного или свободного удара мяч лежит неподвижно.

Штрафной удар: если мяч попал в ворота противоположной команды, засчитывается гол; если каким-то чудом мяч со штрафного удара попал в свои ворота, команда соперник получает право выполнить угловой удар.

Свободный удар: если мяч попал в ворота противоположной команды, мяч не засчитывается, назначается удар от ворот; если мяч попал в свои ворота, команда соперник получает право выполнить угловой удар.





11-метровый удар

Или пенальти - практически 100 процентный гол. Вратарь остается один на один с соперником, бьющим с 11 метров. Мяч устанавливается на 11 метровую отметку. Все игроки кроме бьющего находятся за пределами штрафной.





Вбрасывание

Еще одно легкое правило. Если мяч пересек боковую линию, производится вбрасывание. Рефери при помощи бокового помощника определяет от кого мяч ушел за боковую линию, и предоставляет право вбрасывания команде сопернику. Вбрасывание производится с места пересечения мяча боковой линии.





Удар от ворот

Удар производится игроком обороняющейся команды, в пределах площади ворот, игрок выполнивший удар может повторно коснуться мяча только после касания мяча другим игроком. Если после удара от ворот, мяч попал в ворота команды соперника, засчитывается гол.





Угловой удар

Угловой удар выполняется, когда мяч пересек линию ворот, от игрока обороняющейся команды, но не попал в ворота. Мяч устанавливается у ближайшего угла от места пересечения линии ворот. Удар выполняется атакующей командой, если после удара мяч попал в ворота команды соперника, засчитывается гол.



Девушки, теперь прочитав эти правила, можете разговаривать с мужчинами о футболе на равных, а в некоторых правилах и похвастаться более глубокими познаниями правил футбола.

