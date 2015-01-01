Снайперская винтовка СВ-98

Снайперская винтовка СВ-98 разработана Ижевскими оружейниками. СВ-98 предназначена для поражения живой силы противника на расстоянии до 1000м. СВ-98 это не автоматическая, магазинная винтовка. Ствол винтовки Выполнен холодной ковкой из цельной заготовки. Ствол как и на большинстве высокоточных оружиях плавающего типа. Дуло оснащается глушителем или специальной втулкой которые улучшают точность стрельбы. Так же глушитель применяется для подавления пламени.

Снайперская винтовка СВ-98

Спусковой механизм регулируется на усилие спуска. Предохранитель имеет 2 положения, с правой стороны ствольной коробки. Винтовка может оснащаться как обычными оптическими прицелами так и целыми комплексами приборов ночного видения. Приклад регулируется под каждого индивидуального стрелка. В винтовке могут использоваться различные боеприпасы. СВ-98 обладает хорошей кучностью и высокой точностью, сниженной отдачей.

ТТК снайперской винтовки СВ-98