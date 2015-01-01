Как пить и не пьянеть или как запомнить новый год

Новогодние застолья и корпоративы сопровождаются употреблением большого количества алкогольной продукции. И, как правило, все что происходило между первым хлопком бутылки шампанского и пробуждением в неизвестном тебе месте стирается из твоей памяти. Такая амнезия происходит из-за отравления вызванного вчерашними соревнованиями по алкогольному многоборью. Исходя из этого встает вопрос как пить вместе со всеми, не пьянеть и запомнить, пьяную драку директора с Дедом Морозом, танцы главного бухгалтера на столе и возвращение домой.

Пить и не пьянеть невозможно так же, как невозможно дышать не вдыхая. Ну или почти невозможно... Не спрашивай как, но мы разведали все таййные секреты у агентов спецслужб, и теперь знаем что нужно делать, что бы не забыть новый год, а такое часто происходит, если выпить алкоголя больше чем закусить.





Подготовься

1) Как правило о дате проведения корпоратива известно заранее, поэтому начни готовиться к нему загодя, ну или хотя бы за пару дней. В течение нескольких дней до застолья, включи в свой рацион продукты богатые йодом. От этого щитовидная железа начнет активнее вырабатывать гормоны которые участвуют в окислении алкоголя.

2) За 4 часа до начала застолья, выпей рюмку того алкоголя, который собираешься пить во время праздника. Начнется синтез алкогольдегидрогеназы в печени, в итоге во время действа алкоголь будет быстрей утилизироваться что позволит дольше пить и не пьянеть.



3) За 2 часа до корпоратива, съешь сложных углеводов(рис, гречка, овсянка, спагетти). Сложные углеводы после переваривания будут обеспечивать твой мозг глюкозой, это поможет оставаться в ясном уме.



4) Непосредственно перед началом возлияний выпей чашку крепкого кофе с аскорбиновой кислотой ну или хотя бы с лимоном. Кофеин активизирует весь твой организм на борьбу с алкоголем. А лимон закроет недостаток витамина "С" вызванного употреблением алкоголя.



На корпоративе



1) Не смешивать! Даже если очень хочется попробовать коктейль из водки и шампанского, а запить текилой, не стоит делать оливье из алкоголя. Все дело в том что алкоголь в желудке практически не всасывается, попадание его в кровь происходит в кишечнике. В кишечнике, алкоголь быстрее впитывается в кровь, в разбавленном, 9% содержании, т.е. алкоголя в 40% содержании попадет в организм меньше, чем в 9%. Отсюда и говорят, что градус лучше не понижать. Если после пол бутылки водки выпить бокал легкого вина, в результате смешивания алкоголь разбавиться и быстрее начнет попадать в кровь. Нет, конечно ты с нами можешь не согласиться, и то что смешивать можно и то что так даже веселее, но наша цель остаться в ясном уме, и уйти домой на своих двоих, а не четырех.

2) Во время застолья закусывать необходимо жирными, горячими закусками. Жиры примут на себя часть алкоголя свяжут его, и замедлят процесс попадания в кровь. Но тут таится опасность, так как алкоголь попадает в кровь медленней, ты пьешь и не пьянеешь, поэтому не контролируешь сколько выпил, в результате может стать только хуже. Так же в разгар праздника можно дополнительно съесть активированный уголь для того что бы связать алкоголь находящийся в желудке. Но запомни активированный уголь не имеет лапок и не должен шевелиться.



3) Если ты все же чувствуешь, что пьянеешь, и скоро тебя ничто не сможет остановить, то есть только один способ в условиях корпоратива вернуться в реальность. Тебе поможет мышечная активность, и не важно что именно ты будешь делать, танцевать, участвовать в конкурсах или бегать от зеленых чертиков, главное нужно больше двигаться.

— не ребят, если в таком темпе будем продвигаться, я на аэродром не попадаю.



— паша. паша положись на меня! Положись на меня, я никогда не пьянею!

