Как избавиться от похмелья

У тебя в голове без перерыва долбит оркестр барабанщиков, в горле засушливее чем в сахаре, а жена говорит о том, как мама ее предупреждала что ты алкоголик. Не будем говорить тебе доброе утро! У тебя постинтоксикационный синдром. Если ты не смог прочитать название синдрома, не беда, у тебя обычное похмелье. Понимаем как тебе тяжело, поэтому не будем объяснять что и почему, просто доверься нам.

Что делать чтобы избавиться от похмелья

1) Итак, ты проснулся, это уже хорошо, хотя ты возможно сейчас с нами не согласен. Первое что необходимо сделать это выпить воды, и лучше минеральной. Выпей как можно больше воды, очень много, дальше старайся пить по стакану воды через каждый час, вода на сегодня твое основное лекарство от похмелья. Алкоголь в больших количествах приводит к обезвоживанию организма, и тебе необходимо восполнить водно-солевой баланс. К тому же выпитая вода будет способствовать скорейшему выводу из организма продуктов распада алкоголя и уменьшит концентрацию их количества в крови.



2) Считается что для облегчения состояния нужно выпить рассол, лучше капустный. Он и жажду утолит, и головную боль снимет, главное не перепутать его с маринадом. Рассол конечно даст временный эффект, но через некоторое время синдромы отравления вернутся. Вернутся только синдромы, вчерашнее настроение так и останется в смутных воспоминаниях, поэтому лучше не экспериментировать а принять таблетку аспирина. Ацетилсалициловая кислота содержащаяся в аспирине быстро снимет головную боль и наступит долгожданное облегчение.



3) Ну вот после пары литров выпитой воды в прикуску с аспирином ты начинаешь нас понимать более осознанно, хотя застои в мышлении еще случаются. Все дело в недостатке глюкозы, основного источника энергии твоего мозга. Чтобы включить мозг нужно выпить несколько таблеток глюкозы, на крайний случай подойдет мед. Глюкоза заметно улучшит твое состояние и ты даже возможно вспомнишь с чего все вчера начиналось.



4) Что бы избавиться от похмелья так же очень полезно будет принять витамин "С". Апельсины это конечно хорошо, но в идеале нужно выпить аскорбиновую кислоту в порошке. Пакетик 2,5 грамма на стакан воды и тебе моментально станет хорошо. Витамин "С" мощный антиокислитель а при похмелье твой организм закислен альдегидами и другими продуктами распада алкоголя.





5) Время дошло до завтрака хотя возможно и до обеда. Закидывать как вчера все подряд в свой организм не нужно, вкусовые рецепторы и желудок итак измучены вчерашними возлияниями. Идеальное меню выглядит примерно так: цитрусовые, бананы, яичница или омлет, бульон, кисломолочные продукты. Легкий перекус, окончательно поможет тебе прийти в чувство и выглядеть бодро. Приятного аппетита, если ты конечно сможешь хоть что-то проглотить.



Теперь когда тебе стало гораздо легче, и ты считаешь нас целителями-чудотворцами, постарайся вспомнить какой сегодня день, и действительно ли тебе сегодня не нужно на работу. Если все в порядке, и сегодня выходной, ложись спать. Сон лучшее лекарство от похмелья!



