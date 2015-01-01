У тебя в голове без перерыва долбит оркестр барабанщиков, в горле засушливее чем в сахаре, а жена говорит о том, как мама ее предупреждала что ты алкоголик. Не будем говорить тебе доброе утро! У тебя постинтоксикационный синдром. Если ты не смог прочитать название синдрома, не беда, у тебя обычное похмелье. Понимаем как тебе тяжело, поэтому не будем объяснять что и почему, просто доверься нам.

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