Немыслимыми темпами приближается восьмое марта, а у тебя нет плана как провести этот день? Ты не успеваешь ничего придумать а передаривать, подаренные тебе на 23 февраля носки и пену для бритья скорее всего неприлично! Наш первый совет, ничего не дари, читай дальше и Лев поможет тебе провести этот весенний мартовский день так, что бы в итоге на твоем лице остались отпечатки помады, а не скалки.
Приближается праздник сбора урожая валентинок из роспечати, праздник всех влюбленных, парочки будут дарить друг другу валентинки. И как говорится всем любви, всем по Валентину через 9 месяцев, а Лев собирался остаться в стороне, но немного проштудировав толмуты романов в том числе и популярный роман Камасутра, стало ясно что праздник не так прост.
Новогодняя ночь запоминается не только приятными воспоминаниями но и болью в печени. Что бы эта боль приобрела нотки аристократичности, нужно знать как правильно выбирать шампанское. Как не растеряться у магазинной полки с огромным ассортиментом игристого напитка, ведь выбор шампанского для новогоднего стола дело ответственное. Специально для тебя "ЛЕВ" написал эту инструкцию. Прочитав ее ты можешь считать себя настоящим сомелье!
Новогодние застолья и корпоративы сопровождаются употреблением большого количества алкогольной продукции. И, как правило, все что происходило между первым хлопком бутылки шампанского и пробуждением в неизвестном тебе месте стирается из твоей памяти. Такая амнезия происходит из-за отравления вызванного вчерашними соревнованиями по алкогольному многоборью. Исходя из этого встает вопрос как пить вместе со всеми, не пьянеть и запомнить, пьяную драку директора с Дедом Морозом, танцы главного бухгалтера на столе и возвращение домой.
У тебя в голове без перерыва долбит оркестр барабанщиков, в горле засушливее чем в сахаре, а жена говорит о том, как мама ее предупреждала что ты алкоголик. Не будем говорить тебе доброе утро! У тебя постинтоксикационный синдром. Если ты не смог прочитать название синдрома, не беда, у тебя обычное похмелье. Понимаем как тебе тяжело, поэтому не будем объяснять что и почему, просто доверься нам.
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