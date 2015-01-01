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Немыслимыми темпами приближается восьмое марта, а у тебя нет плана как провести этот день? Ты не успеваешь ничего придумать а передаривать, подаренные тебе на 23 февраля носки и пену для бритья скорее всего неприлично! Наш первый совет, ничего не дари, читай дальше и Лев поможет тебе провести этот весенний мартовский день так, что бы в итоге на твоем лице остались отпечатки помады, а не скалки.

Как колоть дрова

Приближается праздник сбора урожая валентинок из роспечати, праздник всех влюбленных, парочки будут дарить друг другу валентинки. И как говорится всем любви, всем по Валентину через 9 месяцев, а Лев собирался остаться в стороне, но немного проштудировав толмуты романов в том числе и популярный роман Камасутра, стало ясно что праздник не так прост.

шампанское

Новогодняя ночь запоминается не только приятными воспоминаниями но и болью в печени. Что бы эта боль приобрела нотки аристократичности, нужно знать как правильно выбирать шампанское. Как не растеряться у магазинной полки с огромным ассортиментом игристого напитка, ведь выбор шампанского для новогоднего стола дело ответственное. Специально для тебя "ЛЕВ" написал эту инструкцию. Прочитав ее ты можешь считать себя настоящим сомелье!

Как колоть дроваНовогодние застолья и корпоративы сопровождаются употреблением большого количества алкогольной продукции. И, как правило, все что происходило между первым хлопком бутылки шампанского и пробуждением в неизвестном тебе месте стирается из твоей памяти. Такая амнезия происходит из-за отравления вызванного вчерашними соревнованиями по алкогольному многоборью. Исходя из этого встает вопрос как пить вместе со всеми, не пьянеть и запомнить, пьяную драку директора с Дедом Морозом, танцы главного бухгалтера на столе и возвращение домой.

водка

У тебя в голове без перерыва долбит оркестр барабанщиков, в горле засушливее чем в сахаре, а жена говорит о том, как мама ее предупреждала что ты алкоголик. Не будем говорить тебе доброе утро! У тебя постинтоксикационный синдром. Если ты не смог прочитать название синдрома, не беда, у тебя обычное похмелье. Понимаем как тебе тяжело, поэтому не будем объяснять что и почему, просто доверься нам.

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